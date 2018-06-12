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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закупило два специальных устройства, с помощью которых собирается вести во время предвыборного периода мониторинг действий политиков в социальных сетях. О каких устройствах идет речь и каков принцип их работы, не сообщается.

В рамках контроля за агитацией политических партий Латвии БПБК наладило сотрудничество не только с социальной сетью Facebook, но также с сервисом микроблогов Twitter и компанией Google, которой, в частности, принадлежит видеосервис YouTube. Об этом телеканалу LNT рассказал глава Бюро Екаб Страуме.

При этом Страуме отказался рассказать, какого именно рода данные интернет-гиганты согласились передавать антикоррупционному бюро. Начальник БПБК заявил, что раскрытие планов его ведомства могут создать "предпосылки для тех, кто захочет нарушить правила политической агитации". При этом Страуме отметил, что российская соцсеть "Одноклассники" не откликнулась на предложение БПБК о сотрудничестве.