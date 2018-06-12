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Уже месяц, как на российском телеканале НТВ демонстрируется сериал "Посольство". По сюжету 14-серийного фильма некий российский дипломат попадает в скандальную ситуацию в Каледонии (выдуманной стране Восточной Европы), роль президента которой доверена латвийскому актеру Мартиньшу Вилсонсу.

Сюжет, как пишет Jauns, не совсем простой. Выясняется, что Каледония готовится ввести против России санкции. На это Каледонию провоцируют и оказывают на нее давление американское и британское правительства. И когда президент Каледонии сообщает об этих санкциях, необходимо провести провокации, чтобы народ поддержал борьбу с великой Россией, сказано в анонсе фильма.

К съемкам сериала привлечены и российские политические эксперты. Некоторые европейские зрители, несмотря на то, что сюжет является выдуманным, назвали сериал очередной российской пропагандой.

С 11 июня сериал можно смотреть и в Латвии, его демонстрирует телеканал "НТВ Мир".

Как пишет Jauns, Вилсонсу пришлось оправдываться перед латвийскими зрителями — на самом ли деле он согласился сниматься в пропагандистском сериале России?

"Никакой политики у меня там нет, нет также ничего антигосударственного", - сказал в интервью журналу Rīgas Viļņi Вилсонс.

Однако актер не отрицал, что "фильм в своем роде является политикой", так как "в России нет ничего другого, кроме политики".

"Русские, также как и американцы, все время тянут одеяло на себя. Однако, прочитав сценарий, не увидел в сериале ничего антигосударственного. Если бы Латвия была описана в неприемлемой форме, меня в том сериале не было бы. Поэтому не видел никаких причин для того, чтобы отказаться от съемок. С ними о политике не говорю, сыграл свою роль, и все… Что в Латвии ждать, когда мне предложат какие-то глупости? Я же актер...", - сказал Вилсонс, добавив, что съемки проводились в Сербии и, по его мнению, об этом будет и сериал.

Как говорит Вилсонс, страной Каледонией из фильма могла быть и Латвия, и Литва, и Эстония, и любое другое государство Восточной Европы.

Между тем, в интервью сербским СМИ Вилсонс сказал, что ему понравились съемки в Сербии — открытой для России страны.

"Никогда не играл президента. Это интересный опыт, поэтому с радостью принял участие в этом проекте. Сейчас могу сказать, что жизнь у президентов очень тяжелая. Мне , как актеру в Сербии работать, это открытая к России страна", - сказал Вилсонс в интервью сербским СМИ.

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