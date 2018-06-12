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Подписан договор о международном конкурсе эскизов творческого квартала Табачной фабрики, которая расположена на ул. Миера, 58a в Риге, сообщает VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Партнерами по проекту являются VNĪ, Латвийская академия культуры, Министерство культуры и Датский институт культуры.

В ходе проекта планируется реконструировать помещения фабрики для нужд Латвийской академии культуры, а также создать пространство для инкубатора творческих индустрий и мастерских. Также здесь планируется разместить Рижский музей кино и Латвийский музей фотографии.

В настоящее время на территории бывшей Табачной фабрики в реконструированном производственном здании временно расположился Новый Рижский театр, пока в его историческом здании на ул. Лачплеша проводится реконструкция.

Оценивать поданные на конкурс эскизы будет международное жюри.

Это один из проектов, который реализуется в рамках программы "100 адресов к столетию Латвии". Его общий бюджет составляет 4,9 млн евро, из них 85% - софинансирование Европейского фонда регионального развития. Проект планируется реализовать к концу 2022 года.

Фото из Flickr/Telefontubbie