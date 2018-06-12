Вокруг Табачной фабрики создадут творческий квартал (6)

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Общество | 12 июня 2018 года, 13:24

Подписан договор о международном конкурсе эскизов творческого квартала Табачной фабрики, которая расположена на ул. Миера, 58a в Риге, сообщает VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Партнерами по проекту являются VNĪ, Латвийская академия культуры, Министерство культуры и Датский институт культуры.

В ходе проекта планируется реконструировать помещения фабрики для нужд Латвийской академии культуры, а также создать пространство для инкубатора творческих индустрий и мастерских. Также здесь планируется разместить Рижский музей кино и Латвийский музей фотографии.

В настоящее время на территории бывшей Табачной фабрики в реконструированном производственном здании временно расположился Новый Рижский театр, пока в его историческом здании на ул. Лачплеша проводится реконструкция.

Оценивать поданные на конкурс эскизы будет международное жюри.

Это один из проектов, который реализуется в рамках программы "100 адресов к столетию Латвии". Его общий бюджет составляет 4,9 млн евро, из них 85% - софинансирование Европейского фонда регионального развития. Проект планируется реализовать к концу 2022 года.

Фото из Flickr/Telefontubbie

Комментарии 6
Патриот 1 час назад
Такое ощущение что Латвия сама себе дрочит. Во бля...ь менталитет латыша!
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Зритель 2 часа назад
Когда собаке нечего делать она анус лижет ....так и тут .....вот не не вижу пидара патриота который курит анашу
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Dima1 час назад
Помню в начале 90-х заезжал на тогда ещё действующую фабрику. Работало много народа. На проходной висел сертификат, что фабрика является крупнейшим налогоплательщиком Латвии. Теперь ни рабочих мест, ни прибыли. Одни траты на что то эфемерное.
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