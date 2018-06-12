Латвия потратит 5,5 млн евро на шведские запчасти для армейских вездеходов (14)
Общество | 12 июня 2018 года, 14:04
Латвия за 5,7 млн евро купит у шведского предприятия BAE Systems Hagglunds AB запчасти для выпущенных несколько десятилетий назад армейских вездеходов, сообщается на портале Министерства обороны.
Закупка запчастей для обновления и содержания вездеходов предусмотрена в течение семи лет.
Национальные вооруженные силы Латвии в 2002-2003 гг. получили в дар от Швеции подержанные вездеходы Hagglunds Bandvagan 206 (BV 206) 1979-1992 гг. выпуска.
Цена нового вездехода BV 206 в зависимости от комплектации составляет примерно 1 млн евро.
Ещё закупить не успели а уже тратят на ремонты бешеные народные деньги ! Я хренею от нашего правительства! Дебилы, всех в тюрьму!!!!
122
Ответить
Вот тебе и бесплатный сырвездеход....
114
Ответить
Я женщина худенькая, слабая и нежная, - но тебя удавила бы своими руками, будь ты хоть 120 кило, - так ты надоел.
113
Ответить
Показать все (14)