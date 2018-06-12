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Латвия за 5,7 млн евро купит у шведского предприятия BAE Systems Hagglunds AB запчасти для выпущенных несколько десятилетий назад армейских вездеходов, сообщается на портале Министерства обороны.

Закупка запчастей для обновления и содержания вездеходов предусмотрена в течение семи лет.

Национальные вооруженные силы Латвии в 2002-2003 гг. получили в дар от Швеции подержанные вездеходы Hagglunds Bandvagan 206 (BV 206) 1979-1992 гг. выпуска.

Цена нового вездехода BV 206 в зависимости от комплектации составляет примерно 1 млн евро.