Латвия потратит 5,5 млн евро на шведские запчасти для армейских вездеходов (14)

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Общество | 12 июня 2018 года, 14:04

Латвия за 5,7 млн евро купит у шведского предприятия BAE Systems Hagglunds AB запчасти для выпущенных несколько десятилетий назад армейских вездеходов, сообщается на портале Министерства обороны.

Закупка запчастей для обновления и содержания вездеходов предусмотрена в течение семи лет.

Национальные вооруженные силы Латвии в 2002-2003 гг. получили в дар от Швеции подержанные вездеходы Hagglunds Bandvagan 206 (BV 206) 1979-1992 гг. выпуска.

Цена нового вездехода BV 206 в зависимости от комплектации составляет примерно 1 млн евро.

Комментарии 14
Патриот 2 часа назад
Ещё закупить не успели а уже тратят на ремонты бешеные народные деньги ! Я хренею от нашего правительства! Дебилы, всех в тюрьму!!!!
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шустрый2 часа назад
Вот тебе и бесплатный сырвездеход....
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Светлана1 час назад
Я женщина худенькая, слабая и нежная, - но тебя удавила бы своими руками, будь ты хоть 120 кило, - так ты надоел.
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