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Сын министра юстиции Дзинтарса Расначса 9 июня принял участие в шествие Балтийский прайд, которое организовало объединение геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Mozaīka, пишет Kasjauns.lv.

18-летний Карлис Екаб Расначс ведет активную социальную жизнь — его часто можно заметить на различных мероприятиях, а учебу в школе он совмещает с работой моделью.

Напомним, Министерство юстиции, возглавляемое последние годы Дзинтарсом Расначсом от нацблока, последовательно придерживается позиции о недопустимости легализации партнерских отношений. По мнению министра юстиции, принятие закона "О сожительстве" откроет путь не только к однополому сожительству, но и к последующей легализации однополых браков и усыновления детей в таких парах.

Как сообщалось, несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги 9 июня. Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

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