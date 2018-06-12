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Централизованный экзамен по математике превратился в камень преткновения для выпускников школ. Они считают, что задания были слишком сложными, а сам экзамен - слишком длинным, пишет Nra.lv.

Этим несколько дней после экзамена возмущались ученики и их родители.

Чтобы доказать, что в этом году централизованный экзамен по математике был легким, министр образования и науки Карлис Шадурскис прошел проверку и рассказал о ее результатах на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Министр решил задания части A, которая является самой простой, а на вопросы остальных частей он ответил, не читая задания.

В результате Шадурскис получил шесть процентов, чего достаточно для сдачи экзамена.

"У меня есть элементарные знания в математике. По совести я выполнил только первую часть, а в остальных двух частях я положился на удачу — не прочитал ни одного задания, просто наугад обводил варианты ответа. И я сдал экзамен. Это ужас и стыд. И именно новые стандарты образования предусматривают, что структура экзамена изменится, он станет сложнее. Мы будет проверять не просто знания, а умение их применить", - отметил он.

По словам Шадурскиса, возмущение экзаменом началось с одной публикации, которую подхватили социальные сети.

"Я общался с учителями, с экспертами. Да, третья часть экзамена была сложной, но она рассчитана на проверку умения применять знания в нестандартной ситуации. Вся эта возня началась с одной публикации. Но я хочу напомнить, что советские хоккеисты после первой игры с командой НХЛ в Канаде оправдывали проигрыш плохим качеством льда", - сказал министр.

При этом он признал, что экзамен для 12-классников слишком объемный — на решение 38 заданий было отведено 4 часа.

"Мы все люди. Это количество заданий может вызвать растерянность у школьника. Меня это количество пугает", - сказал Шадурскис.

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