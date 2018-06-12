Шадурскис сдал экзамен по математике — министру стало стыдно (68)
Централизованный экзамен по математике превратился в камень преткновения для выпускников школ. Они считают, что задания были слишком сложными, а сам экзамен - слишком длинным, пишет Nra.lv.
Этим несколько дней после экзамена возмущались ученики и их родители.
Чтобы доказать, что в этом году централизованный экзамен по математике был легким, министр образования и науки Карлис Шадурскис прошел проверку и рассказал о ее результатах на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
Министр решил задания части A, которая является самой простой, а на вопросы остальных частей он ответил, не читая задания.
В результате Шадурскис получил шесть процентов, чего достаточно для сдачи экзамена.
"У меня есть элементарные знания в математике. По совести я выполнил только первую часть, а в остальных двух частях я положился на удачу — не прочитал ни одного задания, просто наугад обводил варианты ответа. И я сдал экзамен. Это ужас и стыд. И именно новые стандарты образования предусматривают, что структура экзамена изменится, он станет сложнее. Мы будет проверять не просто знания, а умение их применить", - отметил он.
По словам Шадурскиса, возмущение экзаменом началось с одной публикации, которую подхватили социальные сети.
"Я общался с учителями, с экспертами. Да, третья часть экзамена была сложной, но она рассчитана на проверку умения применять знания в нестандартной ситуации. Вся эта возня началась с одной публикации. Но я хочу напомнить, что советские хоккеисты после первой игры с командой НХЛ в Канаде оправдывали проигрыш плохим качеством льда", - сказал министр.
При этом он признал, что экзамен для 12-классников слишком объемный — на решение 38 заданий было отведено 4 часа.
"Мы все люди. Это количество заданий может вызвать растерянность у школьника. Меня это количество пугает", - сказал Шадурскис.
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Одно слово - фашисты.
У нас, помню, было три задания, но не помню, чтобы с секундомером надо мной кто-нибудь стоял. Ученик спокойно решает, спокойно проверяет, как готов - сдает.
И экзамен длился до последнего ученика.
И математику мы знали получше нынешних.
Так что, с той поры в математике изобрели что-то офигенно новое, что надо так изводить, гнать и нервировать учеников?
Я в этом задании ничего нового не увидела.
Окуеть!В Саайму прошел? Желаю тебе, шаДурик, в следующий раз на экзамен в Верманьдарзс сходить. Без штанов. К Мозайке. Закрепить, так сказать на практике, то что о тебе теоретичкески здравомыслящий народ высказывает! Видеоотчет отправь риньке.