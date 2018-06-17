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Медики хотят привлечь внимание к проблеме, которая стала актуальной с началом летних каникул. Бригады скорой помощи все чаще получают вызовы на помощь пострадавшим от прыжков на батутах, сообщает Skaties со ссылкой на LNT.

На неделе Служба неотложной медицинской помощи получает вызовы по поводу травм у детей, прыгавших под надзором взрослых и без него. И несмотря на то, что во дворах многих частных домов установлены такие аттракционы, условия безопасности при использовании их фактически не соблюдаются, говорят медики.

Batuts - vasaras izklaide, kas bērniem var beigties ar pamatīgām traumām https://t.co/F0SPPXcHhp — LNT (@lnt_lv) June 12, 2018

Типичной ошибкой родителей является то, что они, желая сэкономить, не покупают ограничительную сетку на батут, считает детский хирург Янис Упениекс.

"Родители грешат, экономя на сетке, так как считают, что ребенок, если и упадет, то на мягкую зеленую травку. Но это не сможет уберечь ребенка от серьезных травм. Ребенок прыгает и очень спокойно может промахнуться и вылететь за периметр батута, упав на твердую землю", - указал доктор.

Особенно опасно, когда на батуте прыгает не один человек, как указано в инструкции, а сразу несколько.

"Когда дети скопом прыгают на батуте, то они могут получить очень серьезные травмы, от ушибов головы, до сотрясений мозга и переломов конечностей, так как, когда упадет один, другие будут прыгать дальше, а тот, кто остается внизу может очень пострадать", - говорят медики.

"Родителям нужно признать свою ответственность и осознать все риски, связанные с детским травматизмом. Они должны научиться распознавать их. Они это делают не специально, разумеется - они просто об этом не задумываются", - ранее говорил Упениекс.