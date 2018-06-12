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Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение о том, что в картотеке агентов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, которая хранится в Бюро по защите Сатверсме (БЗС), имеется по крайней мере 4650 карточек.

Как указывает агентство LETA, из картотеки следует, что агенты вербовались во всех слоях общества - это школьники, студенты, колхозники, работники совхозов, учреждений образования и культуры, научные работники, священнослужители и другие. Представлены лица и с начальным, и средним, и высшим образованием.

Данную тему комментирует пользователь Martas tante.

"Латыши — никакие не первоклассники — у самих свой ящик Пандоры", - пишет пользователь.

Latvieši nav nekādi pirmziemnieki - pašiem sava Pandoras lāde ... https://t.co/0membFrDEM — Martastante (@MartasTante) 12 июня 2018 г.

Работник сферы IT Янис Лацис комметирует присутствие в «мешках ЧК» карточек с именами служителей церкви.

"Теперь мы знаем — в церкви были чекисты, возможно, по-прежнему есть", - пишет он.

Tagad mēs zinām – baznīcā bija čekisti, varbūt joprojām ir. https://t.co/8uslow7LEy — Jānis Lācis (@Lidotajs) 12 июня 2018 г.

Пользователь Янис Гейданс выступает за публикацию документов КГБ.

"Слова должны быть опубликованы!", - пишет он.

Čekas maisi man nav baisi ! Vårdus ir jāpublisko! — Jānis Geidāns (@JohnGeidans) 4 июня 2018 г.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, комиссия по научному изучению деятельности КГБ установила примерное количество карточек. На все просьбы предоставить данные о картотеке БЗС комиссии отказало, ссылаясь на защиту личных данных физических лиц.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 18 апреля решила не передавать для дальнейшего рассмотрения законопроект "О публикации документов бывшего КГБ и об освещении системы власти оккупационного режима СССР/ЛССР".

Напомним, законопроект предусматривает передачу находящихся в распоряжении Бюро по защите Сатверсме так называемых "мешков ЧК" Национальному архиву, их оцифровку и публикацию в интернете.