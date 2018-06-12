Twitter недоумевает: в "мешках ЧК" есть даже служители церкви (7)

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Общество | 12 июня 2018 года, 19:21

Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение о том, что в картотеке агентов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, которая хранится в Бюро по защите Сатверсме (БЗС), имеется по крайней мере 4650 карточек.

Как указывает агентство LETA, из картотеки следует, что агенты вербовались во всех слоях общества - это школьники, студенты, колхозники, работники совхозов, учреждений образования и культуры, научные работники, священнослужители и другие. Представлены лица и с начальным, и средним, и высшим образованием.

Данную тему комментирует пользователь Martas tante.

"Латыши — никакие не первоклассники — у самих свой ящик Пандоры", - пишет пользователь.

Работник сферы IT Янис Лацис комметирует присутствие в «мешках ЧК» карточек с именами служителей церкви.

"Теперь мы знаем — в церкви были чекисты, возможно, по-прежнему есть", - пишет он.

Пользователь Янис Гейданс выступает за публикацию документов КГБ.

"Слова должны быть опубликованы!", - пишет он.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, комиссия по научному изучению деятельности КГБ установила примерное количество карточек. На все просьбы предоставить данные о картотеке БЗС комиссии отказало, ссылаясь на защиту личных данных физических лиц.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 18 апреля решила не передавать для дальнейшего рассмотрения законопроект "О публикации документов бывшего КГБ и об освещении системы власти оккупационного режима СССР/ЛССР".

Напомним, законопроект предусматривает передачу находящихся в распоряжении Бюро по защите Сатверсме так называемых "мешков ЧК" Национальному архиву, их оцифровку и публикацию в интернете.

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
А сколько чекистских латышских выродков повылазит!? Например дед или отец Иесалниекса, Домбравы, Шадурика и т.д. Хотя я думаю что все нужные фамилии давно уже убранны из мешков. Этож Латвия с преступным правительством.
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Майк1 час назад
Дебилы,нет? Шо там у них в твиттере происходит? Да прл латвии всупали в партию и с радостью стучали на соседей!особенно титульные...
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Эрнест Фролов1 час назад
А этих мололых в школе учили по другому. Они думают,чтт тут такая окупация была,что всех поосто ссылали...
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