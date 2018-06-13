Общество |

Из-за засухи и жары урожай фруктов и ягод может быть на 40% меньше по сравнению с нормальным сезоном, сообщили в Совете по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.

Плодоводы потерпели значительный ущерб после весенних заморозков и осенних дождей, что в несколько раз уменьшило запланированный урожай. Теперь угрозу для фруктов и ягод представляет засушливый май. Сады засыхают, завязавшиеся плоды осыпаются с деревьев, остаются мелкие плоды сомнительного качества. Отрасль терпит значительные убытки уже второй год подряд. По расчетам плодоводов, даже если засуха кончится, размер причиненного ущерба составляет более 40%, для отдельных культур еще больше, заявила руководитель группы садоводов СССО Мара Рудзате.

Председатель правления СССО Эдгар Трейбергс добавил, что фруктовые сады нельзя посадить заново или выбрать другую культуру, чтобы уменьшить убытки, как это возможно, например, с посевами или овощами.

По расчетам Латвийской ассоциации плодоводов, от погодных условий страдают все регионы Латвии и все культуры. Для клюквы прогнозируемый ущерб составляет 40-50%, для черешни - 50-80%, для садовой черники - 40%, для клубники - 60%, для смородины, крыжовника, малины - 70%.

Фото: flickr.com/Zaiga M.