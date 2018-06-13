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У проживающих в Великобритании латвийцев сложилось не самое удачное сотрудничество с координаторами нового проекта реэмиграции в Латвии. В связи с этим многие организуют свое возвращение на родину самостоятельно, сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на телеканал LNT.

Антра Паэглите в этом месяце планирует вернуться в Латвию, рассказывает телеканал. Она с надеждой смотрела на новый план реэмиграции, однако координатор не смогла найти ей квартиру в родном Цесисе.

"Я обратилась к видземскому координатору и спросила, может ли она помочь мне с жильем. Меня не было в Латвии пять с половиной лет, возвращаться некуда. Она предложила мне квартиру в Гикши, откуда общественный транспорт, может быть, один раз в день ходит в Цесис. Это нереально. Я ей об этом сказала – что Гикши мне не подходят. Как я буду ездить на работу? Может, все-таки нет смысла спрашивать, лучше самой все найти", - сказала Антра.

Поговорив с другими соотечественниками в Англии, которые планируют вернуться, Антра узнала, что и у них был неудачный опыт общения с координаторами реэмиграции в Латвии.

"Мне прислали копи-паст объявлений о работе с ss.com, или предложений по жилью. Это не та помощь, которую мы ждем. Они присылают нам ссылки, но мы ведь и сами можем их найти, у нас у всех есть доступ к интернету. Не знаю, есть ли вообще у всего этого смысл", - заключила Антра.

Напомним, в марте этого года Министерство охраны среды и регионального развития начало пилотный проект поддержки реэмиграции латвийцев, образовав сеть из пяти региональных координаторов.

Как отметили в министерстве, главная задача региональных координаторов – выяснение нужд потенциальных реэмигрантов и подготовка для них соответствующих предложений работы и проживания в Латвии.