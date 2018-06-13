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С 1 июня таксомоторные компании ввели "плавающие" тарифы. Самоуправления больше не могут устанавливать потолок цен для таксистов. Многие клиенты недовольны таким новым порядком, сообщает LTV7.

"Отрасль такси — это рыночная услуга, нерегулируемая отрасль. А с потолком цен получалось, что расходы услуг - цена топлива, зарплата водителей и т. д. росли, а потолок цен не менялся. Поэтому отрасль и выступала за отмену регулирования цен самоуправлениями. Такси — это все-таки эксклюзивная услуга", - сказал директор Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Представитель министерства сообщения Дана Зиемеле-Адрицка тоже считает, что отрасль не должна регулироваться.

"Норма о введении ценового потолка была введена в 2006 году. Прошло довольно много времени и многое за это время изменилось. Поэтому, при разработке поправок к закону об автоперевозках были учтены рекомендации совета по конкуренции о том, что услуга такси такая же коммерческая услуга как любая другая и цену устанавливать нельзя", - сказала она.

Однако это не значит, что таксисты теперь могут придумывать цены. У предприятия задекларированы возможные тарифы. Они могут быть разными — например, рассчитанными на час-пик или праздники. Но превышать эти тарифы таксист не имеет права.

"На дверях авто отображен максимальный тариф, который может запросить фирма. Если он просит за поездку меньше — это его право. Проблемы появляются, когда превышается максимальный тариф. Если задекларирован один тариф, а водитель заявляет, что я из аэропорта до центра повезу вас только за 25 евро, то такого водителя необходимо призывать к ответственности", - утверждает Ошениекс.

Он отметил, что вызывая такси через диспетчера, лучше всего уточнить цену по телефону, останавливая такси на улице — спросить стоимость поездки, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

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