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Рижский окружной суд отменил большую часть штрафов Юрмальской муниципальной полиции женщине, которая 77 раз въехала в курортный город без пропуска. Как сообщается программа LNT 900 sekundes, это первый подобный случай.

Как пишет Diena, муниципальная полиция Юрмалы выписала жительнице города Санте штрафы на сумму 3850 евро — 50 евро за каждый въезд в город без пропуска. Протоколы женщина получила лишь спустя пять месяцев после первого выписанного штрафа. В связи с этим она обратилась к адвокатам, так как считала, что полиция должна была предупредить ее гораздо раньше.

Первоначально Юрмальский районный суд постановил, что Санта должна заплатить всю сумму, но Рижский окружной суд отменил решение о 76 административных нарушениях, оставив только первый штраф — 50 евро.

В постановлении суда говорится, что в этом случае не была достигнута главная цель административных наказаний — сдерживание человека от повторных нарушений. По мнению суда, система работала в обратном направлении, способствуя таким образом систематическим нарушениям.