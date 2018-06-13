Общество |

В среду, 13 июня, с 13 до 20 часов планируются работы по ремонту водопровода на улице Гимнастикас 50. В связи с этим будет прервана подача воды в районе улиц Териню и Ояра Вациеша, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

Горячей воды не будет на улице Гимнастикас в домах 41, 43, 45, 45a, 47, 47a, 47b, 48, 48a, 49, 49a, 50, 51, 52, 54.

В это же время ремонт водопровода запланирован и на улице Ясмуйжас 11.

Воды не будет на улицах Ясмуйжас 3, 5, 7, 7A, 9, 9A, 9B, 11, 11A, 13, 15, 17, 18; Академика Мстислава Келдиша 24, 28, 30, 32; Яниса Грестес 3.

Rīgas ūdens приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: Rīgas ūdens