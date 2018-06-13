Bezvests: радиобуй для поиска человека нашелся (1)

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Общество | 13 июня 2018 года, 11:41

Радиобуй Bezvests.lv c маячком GPS подал сигнал и нашелся сегодня на пляже Царникавы, сообщает поисковая организация.

"Спасибо всем, кто переживал и волновался. Все в порядке!", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 10 июня на пляже в Вакарбули во время поискового мероприятия волонтеры Bezvests.lv спустили на воду с помощью трикоптера радиобуй с GPS - для изучения течения. Через несколько часов связь с буем прервалась и Bezvests обратились за помощью к населению.

Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Ура!!! Я очень рад! Переживал. Ещё раз от всей души благодарен Вам, что Вы такие есть. Удачи Вам ребята!!!
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