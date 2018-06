Общество |

На военной базе в Адажи во вторник, 12 июня в торжественной обстановке открыли улицу "Мичиган авеню". Таким образом НВС чествует 25-летие успешного сотрудничества Латвии и штата Мичиган.

Торжественная церемония состоялась при участии командующего Национальными вооруженными силами генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, посла США в Латвии Нэнси Петит, губернатора штата Мичиган Рика Снайде, а также командующего Национальной гвардией Мичигана генерал-майора Грегори Ваднаиса.

Как сказал на открытии улицы Леонид Калниньш, несмотря на то, что Латвию и США разделяет океан, страны связывают 25 лет плодотворного сотрудничества.

"Мичиганская улица на базе Адажи символизирует не только общий путь, который мы прошли за 25 лет, но и будущее сотрудничество. Я убежден, что этот путь будет по-прежнему наполняться тем же глубоким смыслом и эффективным сотрудничеством, что и прежде. Несмотря на то, что наши страны находятся в разных часовых поясах и их разделяет океан, я твердо убежден в том, что сотрудничество Латвии и Мичигана в течение 25 лет основано на взаимном доверии, уважении и профессионализме. Нас объединяет чувство ответственности, позитивное отношение и энтузиазм, с которым служат наши солдаты", — сказал генерал-лейтенант

In honor of our strong 25-year partnership, the Latvian Ministry of Defense unveiled a new street in their training center - "Michigan Avenue! @Latvia_USA @MINationalGuard #StrongEurope #latvija_army @USNationalGuard pic.twitter.com/vbYQOaGbTI

Michigan Avenue naming ceremony this evening was held in Ādaži Camp, Latvia, as a result of deep and long-standing cooperation between Michigan National Guard and National Armed Forces of Latvia. https://t.co/Wfyp7WgN3Y @USEmbassyRiga @MINationalGuard pic.twitter.com/4os8Wzr8wu