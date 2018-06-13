Депутаты поддержали предложение о наследовании пенсий (4)

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Общество | 13 июня 2018 года, 20:46

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня поддержала предложение к поправкам к закону о государственных фондированных пенсиях, предусматривающее возможность наследования накоплений 2-го пенсионного уровня.

Предложение предусматривает для человека возможность выбрать, будет ли в случае его смерти капитал 2-го пенсионного уровня унаследован, причислен к пенсионному капиталу указанного им другого человека или перечислен в специальный бюджет и использован при начислении пенсии по случаю потери кормильца.

Кабинету министров предстоит установить порядок, в котором участник системы фондированных пенсий выбирает вид использования его пенсионного капитала.

Теперь Сейм рассмотрит эти поправки во втором и третьем чтениях.

Как сообщалось, в Сейм была передана подписанная более 10 тыс. жителей Латвии на портале "Manabalss.lv" инициатива предусмотреть возможность наследования накоплений 2-го пенсионного уровня.

Сбор подписей в октябре 2017 года инициировало общество по управлению вложениями "Indexo", предложив передавать накопления 2-го пенсионного уровня наследникам его участников, умерших до достижения пенсионного возраста.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.

Комментарии 4
****1 час назад
ДА они опять под себя гребут и их отпрыскам . ВОТ БЛЯ....и Чтоб им не проснуться и их родственникам .
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Nitj1 час назад
Pensiji v Latviji načinajetsja toļko s 1800 jewro v mesjac. Ostaļnije, eto posobije. Tak, čto..."po borodje".
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Latviešu Patriots25 минут назад
Labs un pareizs lēmums! Atbalstu!
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