В Латвии сегодня, 14 июня отмечается День память жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич указал, что подобные трагедии не должны повториться.

"Сегодня Латвия отдает дань памяти и уважения людям, которые были депортированы и убиты Советами 77 лет назад, для нас нет никакой разницы между Сталиным и Гитлером за их преступления против человечества. Это напоминает о том, что мы должны бороться со всеми формами тоталитарных и авторитарных идеологий. Такое не должно повториться", - написал Ринкевич в Twitter.

