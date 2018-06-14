В Латвии почтут память жертв коммунистического геноцида (23)

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Общество | 14 июня 2018 года, 07:00

В Латвии сегодня, 14 июня отмечается День память жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич указал, что подобные трагедии не должны повториться.

"Сегодня Латвия отдает дань памяти и уважения людям, которые были депортированы и убиты Советами 77 лет назад, для нас нет никакой разницы между Сталиным и Гитлером за их преступления против человечества. Это напоминает о том, что мы должны бороться со всеми формами тоталитарных и авторитарных идеологий. Такое не должно повториться", - написал Ринкевич в Twitter.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал депортации 1941 года преступлением сталинского режима, которому нет оправдания. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

В память жертв коммунистического геноцида сегодня, 14 июня, в Риге пройдет ряд мероприятий - у памятника Свободы, на станциях Шкиротава и Торнякалнс, а также шествие от Музея оккупации к памятнику Свободы, сообщает Рижская дума.

Мероприятия начнутся в 10.00 у станции Шкиротава, а в 15.00 жертв депортаций почтят на станции Торнякалнс.

Латвийское объединение бывших политрепрессированных сегодня организует мероприятие с возложением цветов к памятнику Свободы.

Памятное мероприятие начнется в 12.35 уличным шествием от Музея оккупации к памятнику Свободы, где продолжится с 13.00 после торжественной церемонии смены почетного караула.

Откроет мероприятие председатель Латвийского объединения бывших политрепрессированных Ивар Калькис. С речью к собравшимся обратится президент Латвии Раймонд Вейонис. На мероприятие приглашены командование Национальных вооруженных сил, иностранные послы, председатель Сейма Инара Мурниеце и депутаты, премьер-министр Марис Кучинскис и члены правительства, руководство Рижской думы, представители литовского и эстонского обществ бывших политрепрессированных в Латвии.

В столичных церквях и концертных залах пройдут концерты.

Комментарии 23
Сашка3 часа назад
А когда день траура и почтение памяти жертв Латвийско-буржуйского режима? Потеря 50% населения, да Гитлер меньше вырезал... С коммунистами то население прибавилось, латышских школ понастроили, театров, культурных центров. А вот щас это всё позакрывали и как принято было говорить "консолидировали".
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Самим то не смешно?2 часа назад
'В целом было депортировано более 15 000 человек.'
Сравните с 700 000 человек, потерянных при нынешнем режиме.
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БТР2 часа назад
Так отчего же эти департированые не возвращаются в Латвию?
Да потомучто там в России они живут намного лучше, чем в этой нацистской и гомосятской ловиджи!!!
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