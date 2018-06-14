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В Латвии сегодня, 14 июня отмечается День память жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич указал, что подобные трагедии не должны повториться.

"Сегодня Латвия отдает дань памяти и уважения людям, которые были депортированы и убиты Советами 77 лет назад, для нас нет никакой разницы между Сталиным и Гитлером за их преступления против человечества. Это напоминает о том, что мы должны бороться со всеми формами тоталитарных и авторитарных идеологий. Такое не должно повториться", - написал Ринкевич в Twitter.

Today Latvia pays tribute to the people who were deported & killed by Soviets 77 years ago, for us there is no difference between Stalin & Hitler for their crimes against humanity, a day that reminds: we must fight all forms of totalitarian & authoritarian ideologies #NeverAgain — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 14 июня 2018 г.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал депортации 1941 года преступлением сталинского режима, которому нет оправдания. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

Ночью с 13 на 14 июня 1941 года с территории оккупированной Латвии в отдаленные районы СССР было депортировано более 15000 человек. Почти 5000 из них погибло в местах поселения и трудовых лагерях. Преступление сталинского режима, которому нет оправдания https://t.co/IRnlcYTF9e pic.twitter.com/sdvrst1E12 — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) June 13, 2018

В память жертв коммунистического геноцида сегодня, 14 июня, в Риге пройдет ряд мероприятий - у памятника Свободы, на станциях Шкиротава и Торнякалнс, а также шествие от Музея оккупации к памятнику Свободы, сообщает Рижская дума.

Мероприятия начнутся в 10.00 у станции Шкиротава, а в 15.00 жертв депортаций почтят на станции Торнякалнс.

Латвийское объединение бывших политрепрессированных сегодня организует мероприятие с возложением цветов к памятнику Свободы.

Памятное мероприятие начнется в 12.35 уличным шествием от Музея оккупации к памятнику Свободы, где продолжится с 13.00 после торжественной церемонии смены почетного караула.

Откроет мероприятие председатель Латвийского объединения бывших политрепрессированных Ивар Калькис. С речью к собравшимся обратится президент Латвии Раймонд Вейонис. На мероприятие приглашены командование Национальных вооруженных сил, иностранные послы, председатель Сейма Инара Мурниеце и депутаты, премьер-министр Марис Кучинскис и члены правительства, руководство Рижской думы, представители литовского и эстонского обществ бывших политрепрессированных в Латвии.

В столичных церквях и концертных залах пройдут концерты.