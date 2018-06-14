Общество |

Часть из латвийцев, которые решили вернуться из Великобритании в Латвию, спустя пару месяцев проживания на родине все же решают вновь отправиться в эмиграцию за границу. Они не могут в Латвии привыкнуть к низкой минимальной зарплате, длинным рабочим дням и нежеланию работодателя предложить молодым мамочкам более гибкий рабочий график, в этом признались программе "LNT Ziņās" сами жители.

По словам некоторых возвращенцев, которым есть с чем сравнить, в Латвии надо работать по 14-15 часов в день, из-за этого ты фактически не видишь свою семью.

"Через полгода я поняла, что ничего не могу. Не могу открыть свой бизнес, так как налоговая политика не привлекательна, не сбалансирована. С тебя только и спрашивают, спрашивают, хотя ты еще и не начал работать", - рассказывает жительница английского городка Регби Ивета Зиле, которая трижды пыталась вернуться в Латвию.

Теперь вместе с семьей она не намерена экспериментировать по поводу возвращения. Тогда как ее старший сын как мотивацию для возвращения видит стремительный рост минимальной зарплаты в Латвии.

"Глядя, как моя мама пыталась три раза вернуться в Латвию, но у нее это не получилось, у самого отпадает желание вернуться. Но, если зарплата будет по меньшей мере 800 евро в месяц на руки, то нет проблем", - добавляет Давидс.

Схожая история у семьи Треиней. Первый раз вернувшись в Латвию, ее ждало очень большое разочарование. Затем в Великобританию отправились уже всей семьей, забрав с собой также маму и тетю.

"В Латвии надо было работать 14-15 часов в день. В Латвии ты почти не видишь семьи. Ситуация была такая, что, так много работая, дети мамой стали называть бабушку. В Англии я работаю 8 часов, у меня два официальных выходных", - рассказала жительница Регби Кристиана-Петровска-Трейне. Ее семья не планирует в ближайшее время даже подумать об идее возвращения назад в Латвию.

К тому же у взятых в Англию на проживание родителей есть проблемы со здоровьем, для лечение которых в Латвии нужна крупная сумма денег, а в Англии это намного дешевле.

Занимающийся международными грузоперевозками Нормундс Капостс каждый месяц в Англию привозит тех, кто недавно перебрался в Латвию. Они, по словам Нормундса, продержались в Латвии всего несколько месяцев.

"Езжу пару раз в месяц туда-сюда в Англию-Латвию, вожу людей и пакеты. Если говорить, едут больше туда или сюда, то больше едут сюда, в Англию", - говорит Нормундс.

Те, кто возвращаются в Латвию, чаще всего не могут привыкнуть к минимальной зарплате, а со своей квалификацией найти ничего стоящего не могут. В свою очередь другие реэмигранты, по словам Нормундса, решение находили в быстрых кредитах, но, понабрав их, вскоре вновь уезжали за границу.