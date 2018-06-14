Командующий НВС: в случае атаки Латвия продержится до прибытия союзников (50)

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Общество | 14 июня 2018 года, 07:18

Международные военные учения "Saber Strike 2018" завершатся через два дня. Накануне на полигоне в заброшенном городке Скрунда политикам, представителям общественности и СМИ были продемонстрированы элементы защиты населенных пунктов от вторжения вероятного противника.

Организаторы учений убедились в том, что ходе военных маневров удалось улучшить сотрудничество и взаимодействие региональных партнеров и союзников.

В интервью ЛТВ командующий латвийской армией, генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что в случае атаки НВС сможет продержаться до прибытия союзников по НАТО.

"Мы можем очень быстро реагировать. Мы можем реагировать с теми боевыми единицами, которые размещены у нас в Латвии. Мы полностью готовы обеспечить все необходимое для защиты латвийского государства, пока сюда не прибудут союзники", - сказал Калниньш.

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Ранее министр обороны республики Раймонд Бергманис заявлял, что обороноспособность Латвии находится на достаточно высоком уровне, чтобы в течение двух суток противостоять атаке извне.

На вопрос о том, сможет ли Латвия в случае угрозы продержаться 48 часов до прибытия помощи НАТО, министр ответил утвердительно.

"Да, сможем! Мы делаем все, чтобы быть в силах сделать это при помощи нашей оборонительной политики. Мы укрепляем свою систему обороны, развиваем наши военные силы", — сказал Бергманис.

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Известная американская аналитическая структура Rand Corporation весной текущего года констатировала, что НАТО не в состоянии обеспечить безопасность государств Прибалтики. Эксперты RC утверждали, что российская армия будет в Таллине и Риге максимум через 60 часов наступления, минимум – через 36.

Позднее глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел заявил, что Россия в состоянии оккупировать страны Балтии за два дня.

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Комментарии 50
Урс3 часа назад
Продержаться от надуманной угрозы? Деньги - на ветер
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Сашка3 часа назад
То есть, если народ восстанет, чинуш смогут защитить горстка головорезов до прибытия карательных отрядов. Замечательная новость! Ждите повышение налогов, тарифов, и новых поборов.
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цйкп3 часа назад
а как же гражданское население ...? а если агрессия в 2 часа дня а если ночи а если наземная а если воздушная а если химическая ...у государства есть план спасения гражданского населения ?
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