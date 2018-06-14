Общество |

Международные военные учения "Saber Strike 2018" завершатся через два дня. Накануне на полигоне в заброшенном городке Скрунда политикам, представителям общественности и СМИ были продемонстрированы элементы защиты населенных пунктов от вторжения вероятного противника.

Организаторы учений убедились в том, что ходе военных маневров удалось улучшить сотрудничество и взаимодействие региональных партнеров и союзников.

В интервью ЛТВ командующий латвийской армией, генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что в случае атаки НВС сможет продержаться до прибытия союзников по НАТО.

"Мы можем очень быстро реагировать. Мы можем реагировать с теми боевыми единицами, которые размещены у нас в Латвии. Мы полностью готовы обеспечить все необходимое для защиты латвийского государства, пока сюда не прибудут союзники", - сказал Калниньш.

Starptautiskās militārās mācības «Saber Strike 2018» tuvojas noslēgumam. Sabiedroto un reģionālo partneru sadarbība uzlabojas. https://t.co/SZshU8gzYM pic.twitter.com/83jIZZh298 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 13, 2018

Ранее министр обороны республики Раймонд Бергманис заявлял, что обороноспособность Латвии находится на достаточно высоком уровне, чтобы в течение двух суток противостоять атаке извне.

На вопрос о том, сможет ли Латвия в случае угрозы продержаться 48 часов до прибытия помощи НАТО, министр ответил утвердительно.

"Да, сможем! Мы делаем все, чтобы быть в силах сделать это при помощи нашей оборонительной политики. Мы укрепляем свою систему обороны, развиваем наши военные силы", — сказал Бергманис.

Известная американская аналитическая структура Rand Corporation весной текущего года констатировала, что НАТО не в состоянии обеспечить безопасность государств Прибалтики. Эксперты RC утверждали, что российская армия будет в Таллине и Риге максимум через 60 часов наступления, минимум – через 36.

Позднее глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел заявил, что Россия в состоянии оккупировать страны Балтии за два дня.