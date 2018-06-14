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Поток и легальных, и нелегальных мигрантов в Латвию иссяк. Хотя программа ЕС по перемещению беженцев еще не закончилась, сотрудничество с Италией буксует, пишет Neatkariga.

Также меньше стали стремиться к счастливому будущему в Польше вьетнамцы, которые использовали для нелегального транзита Латвию.

В настоящее время построенный в Муцениеки Центр изолятор для размещения нелегальных мигрантов пустует.

С начала года за незаконное пересечение зеленой границы задержано 45 граждан третьих стран, из них 43 вьетнамцев. Выдворены из Латвии за это время 66 иностранцев, из них большинство те же вьетнамцы - 50 человек.

Как сообщает Управление по делам гражданства и миграции, в настоящее время в Муцениеки содержатся 49 ищущих убежища, из них только семь человек прибыли по программе перемещения беженцев ЕС.

Остальные проникли в Латвию нелегально - это граждане Таджикистана, России. Азербайджана, Судана, Киргизии, Афганистана, Сирии.

В 2015 году Латвия подписала соглашение о том, что в течение двух лет по программе перемещения беженцев ЕС примет 531 человека из Греции и Италии. На данный момент приняты 374 человека, так как Италия задерживает распределение потоков мигрантов.

Уже сообщалось, что поселок Муцениеки должен был стать центром по приему беженцев. Здесь уже живут соискатели убежища, пока им не присвоят статус, кроме того в поселке должен построен изолятор для граждан других стран, совершивших правонарушение.

Создание Центра поддержало правительство США, Комиссариат ООН по вопросам беженцев (UNHCR) и правительство Швеции.

Восстановление здания многофункционального центра заняло почти год, чтобы обеспечить его полное соответствие потребностям населения и соискателей убежища. Средства, необходимые для реконструкции здания, были предоставлены из программы государственного бюджета «Средства на непредвиденные случаи». Освоенное финансирование составило 1 845 459 евро (без НДС).