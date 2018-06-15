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В эти дни в рамках военных учений Saber Strike 2018 по латвийским дорогам продолжит перемещаться военная техника НВС и союзников по НАТО.

НВС напоминают, что колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. НВС предупреждают водителей заранее и приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того армия всегда просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

1. Šodien un rīt militāro mācību #SaberStrike2018 ietvaros turpināsies @Latvijas_armija un sabiedroto militārās tehnikas pārvietošanās pa Latvijas autoceļiem. Militāro tehniku pavada Militārā policija, @Valsts_policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. pic.twitter.com/8mFep6hxj0 — NBS (@Latvijas_armija) 14 июня 2018 г.

Ежегодные международные военные учения Saber Strike проходят в Латвии с 3 до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе. Их целью является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны. В этом году в учениях участвует также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.