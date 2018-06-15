Уступи дорогу! По Латвии перемещается военная техника (46)

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Общество | 15 июня 2018 года, 08:00

В эти дни в рамках военных учений Saber Strike 2018 по латвийским дорогам продолжит перемещаться военная техника НВС и союзников по НАТО.

НВС напоминают, что колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. НВС предупреждают водителей заранее и приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того армия всегда просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

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Ежегодные международные военные учения Saber Strike проходят в Латвии с 3 до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе. Их целью является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны. В этом году в учениях участвует также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.

Комментарии 46
nelojals 19 часов назад
Ху*нуть бы Градом разок и отнестись с пониманием
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авс 19 часов назад
Раtriots - генетическое недоразумение, Засунь свой кебаб обратно в штаны, а язык в задницу. Здесь тебе не обломится.
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эджа 19 часов назад
что в этот раз загорится?
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