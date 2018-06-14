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Около 1000 человек поучаствовали в Риге в шествии памяти жертв коммунистического геноцида от Музея оккупации к памятнику Свободы.

Во главе шествия шли политики - спикер Сейма Инара Мурниеце, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Многие участники шли с флагами Латвии в траурном оформлении.

Как правило, в шествиях памяти жертв коммунистического геноцида принимают участие люди старшего поколения, но на сей раз были и группы молодежи. Происходящее фотографировали многочисленные туристы.

Позже у памятника Свободы состоялась минута молчания, торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов.

Фото из Flickr/Latvijas armija