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Латвия вошла в пятерку стран, которые россияне считают наиболее недружественными России, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Пятерку наиболее недружественных Москве стран по результатам исследования возглавляют США (78 процентов респондентов). На втором месте - Украина (49 процентов). Далее идут Великобритания (38 процентов), Латвия (26 процентов) и Польша (24 процента).

В следующую пятерку недружественных стран, как показывают результаты опроса, вошли Литва (23 процента), Германия (17 процентов), Эстония (15 процентов), а также Грузия и Франция, на которые указали по 8 процентов опрошенных.

По результатам исследования, 49 процентов опрошенных самым близким союзником России назвали Беларусь. В пятерку наиболее дружественных стран, по данным опроса, также вошли Китай (40 процентов респондентов), Казахстан (32 процента), Сирия (21 процент) и Индия (19 процентов).

Опрос проводился 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

Фото: flickr.com/Frans Sellies