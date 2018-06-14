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Бывших политически репрессированных жителей Латвии беспокоит отсутствие уважения к своей стране и патриотизма в образовательных учреждениях. Об этом, обращаясь к первым лицам Латвии и собравшимся у памятника Свободы, чтобы почтить память жертв коммунистического геноцида, заявил председатель Латвийского объединения бывших политрепрессированных Ивар Калькис.

Он отметил, что прошло уже 30 лет с начала Атмоды и возникновения организаций, объединяющих необоснованно репрессированных людей, поэтому у общества было время ознакомиться с трагическими моментами истории Латвии.

В своем выступлении Калькис обратил внимание на ряд общественных проблем, высказав критику, в том числе, в адрес правительства.

"Самый крупный сосед Латвии — Россия — все громче бряцает оружием и проводит все новые акции. В Латвии у российской границы местами даже нет государственного телевидения. Нам непонятно равнодушие правительства к этой проблеме", - заявил Калькис.

Объединение политрепрессированных также беспокоят проявления неуважения к Латвии.

"Люди по-прежнему покидают страну, рабочих рук не хватает, предприниматели не знают, где найти работников. Позволим истории повториться и снова заселить нашу землю мигрантами? Некоторые уехавшие говорят, что разочаровались в нашей стране, но латышское слово помогло репрессированным пережить унижения и голод в ссылках в Сибири", - добавил Калькис.

Напомним, около 1000 человек сегодня поучаствовали в шествии памяти жертв коммунистического геноцида от Музея оккупации к памятнику Свободы.

Во главе шествия шли политики - спикер Сейма Инара Мурниеце, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Многие участники шли с флагами Латвии в траурном оформлении. В мероприятии у памятника Свободы приняли участие президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис.

В Латвии 14 июня отмечается День память жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.

Фото: twitter.com/MarisKucinskis, twitter.com/DzintarsRasnacs