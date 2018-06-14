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Премьер-министр Марис Кучинскис положительно оценивает рост количества индийских студентов в латвийских вузах. Об этом премьер заявил во время встречи со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, которая прибыла с визитом в Ригу.

Во время встречи со спикером и сопровождающей ее делегацией Кучинскис высоко оценил активный политический диалог с Индией - как двусторонний, так и в рамках ЕС. Между Латвией и Индией установились отличные отношения со значительным потенциалом сотрудничества в экономике, образовании и культуре, подчеркнул премьер.

Он отметил, что экспорт высшего образования является одним из приоритетов латвийского правительства. Сегодня в Латвии стремительно растет количество индийских студентов - в 2017/2018 учебном году в вузах обучалось 1233 студента из Индии, и это самая большая группа иностранных учащихся в стране.

"Мы будем рады продолжать работу с Индией по реализации сотрудничества в области высшего образования, а также над соглашением об обмене студентами, исследователями и академическим персоналом. Подписание этих договоров позволит более успешно расширять сотрудничество в области образования", - сказал Кучинскис.

Что касается экономического сотрудничества, во время встречи обсуждались возможности дальнейшего развития связей с Индией в сфере транзита, инвестиций в портовые терминалы и логистические центры.

Напомним, 15 мая в Сейме обсуждались поправки к Закону об иммиграции. Парламентарии дискутировали о привлечении в Латвию иностранных исследователей, стажеров и студентов.

Депутат от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава в ходе обсуждения заявил, что в Латвию едет большое количество молодых людей из третьих стран с высоким уровнем терроризма.

По его словам, число студентов из третьих стран в Латвии необходимо ограничить, так как они приезжают сюда не учиться, а работать в кебабницах.

Эксперты в ответ на заявления Домбравы отметили, что число иностранных студентов ограничивать не следует.

"Директива запрещает устанавливать определенную квоту для студентов. Квоты могут быть установлены, например, для тех, кто приглашен на работу, что может быть сделано каждым государством по желанию. Но в отношении студентов определено, что квот не должно быть, ни в одной стране", - сказала заместитель начальника Управления по делам миграции и гражданства Майя Розе.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja/ State Chancellery