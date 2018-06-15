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Государственная пограничная охрана предупреждает, что в связи с проводимым в России чемпионатом мира по футболу, в Латвии растет риск нелегальной миграции, пишет nra.lv.

Именно это мероприятие может использоваться для нелегальной иммиграции в страны ЕС, на что указывают и агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, и Европол.

Футбольные болельщики стремясь в Россию, в качестве визы могут использовать персонифицированный документ посетителя чемпионата по футболу (Fan ID), но эта карта не дает права гражданам третьих стран въезжать в Латвию или пересекать ее транзитом без шенгенской визы.

Пограничная охрана уже обнаружила первые попытки незаконных пересечений границы из России. Так, на латвийско-российской границе из Терехово были пойманы три гражданина из Сенегала, которые используя вышеупомянутою карту хотели попасть в Латвию. Аналогичные случаи были также обнаружены финскими и эстонскими коллегами.

Напомним, как ранее писал Mixnews, чемпионат мира по футболу 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Фото: pixabay.com