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Совладелец сети ресторанов Vairāk saules Эндийс Берзиньш, в чьих заведениях были проведены обыски в связи с подозрениями в незаконных манипуляциях с кассовыми аппаратами, обратился на своей странице Facebook с призывом о поддержке к общественности.

«В этой стране у многих есть банальное честное слово, но не у меня. Если мы были бы виноваты, тогда я обратился бы к адвокату, а не к друзьям. Все 270 сотрудников Vairāk saules могут сесть перед детектором лжи и это подтвердить, что никто никогда не вмешивался в работу кассы, чтобы исказить данные и ограбить государство. Меня очень интересует, каким образом государственные структуры будут оправдываться за эти 34 обыска, задержание 4 человек и осквернение репутации нашего ресторана. Я подозреваю, что у начальства полиции тоже есть вопросы к организаторам этой спец операции по поводу результатов. А результатов нет и не будет. Так как мы этого не делали. Прошу поддержки у своих друзей и репоста. Спасибо»,- написал Берзиньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.