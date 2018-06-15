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До понедельника в Латвии особых изменений в погоде не предвидится, но на следующей неделе ветер усилится, временами будет идти дождь и станет прохладнее, прогнозирует Латвийский центра геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В конце этой недели будет небольшая облачность, наиболее сильная облачность ожидается у восточных границ. Существенных осадков не предвидится — лишь местами будет кратковременный дождь.

Ветер в основном будет умеренным, температура воздуха сохранится на нынешнем уровне - +20 +26 градусов.

На следующей неделе северную часть Европы пересекут несколько циклонов, которые повлияют на погодные условия.

Ожидается переменная облачность. Существенно усилится ветер, ожидается кратковременный дождь , местами возможна гроза. Усилится западный, юго-западный ветер, на большей части территории в порывах он будет достигать 15-18 метров в секунду.

Западный ветер принесет похолодание.

Так как осадков будет сравнительно мало, продолжится засуха и ветер будет способствовать возникновению опасных ситуаций и риск возникновения пожаров — пламя огня может быстро распространяться. Государственная службы леса пока не собирается вводить дополнительных ограничений в лесах из-за засухи и высокой пожароопасности.

Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System в День Лиго, 23 июня, в Латвии будет дуть западный ветер, будет облачно, возможен кратковременный дождь, максимальная температура воздуха +13..+18 градусов. В Янову ночь местами может пройти кратковременный дождь, ветер утихнет и воздух остынет до +7..+12 градусов, единственное на побережье будет теплее +12..+15.

В свою очередь согласно среднесрочными прогнозами Европейских метеослужб температура воздуха местами превысит +20 градусов и на большей части территории страны будет сухо.

Более точные прогнозы на Лиго и Янову ночь будут доступны в середине следующей недели.

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