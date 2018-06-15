Минздрав: э-здоровье может работать с перебоями, но отступать не будем (3)

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Общество | 15 июня 2018 года, 12:48

Министерство здравоохранения отмечает, что в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) возможны кратковременные помехи, но до июля ответственные органы обязались предпринять все необходимые действия, чтобы система работала без сбоев, пишет Nra.lv. Никаких отступлений в дальнейшем внедрении СЭЗ не будет - уже с сентября вступят в силу электронные направления к врачам и на обследования.

Однако семейные врачи по-прежнему недовольны работой системы. Есть определенные дни и часы, когда пользоваться ею как следует невозможно.

Как заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, ассоциация решила проанализировать, функционирует ли СЭЗ достаточно хорошо.

"Пока выписка больничных листов и рецептов не работает достаточно быстро, то есть электронный больничный нельзя выписать за 30 секунд, пока нет полноценного регистра лекарств, врачи не собираются использовать другие возможности системы", - сказала Вейде.

Комментарии 3
Патриот 57 минут назад
Все очень просто, поувольнять яйцеголовых и посадить русских хакеров, заработает все как Часы! Профессия Латыш больше не проходит и не работает, напрочь голову отморозили, хотя и отмораживать вроде нечего в связи с отсутствием мозгов. Менталитет латыша!
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100000%1 час назад
Разреши дураку молиться , ТАК он весь лоб об пол разобьёт . Вперед яйцеголовые и не останавливайтесь .
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ёжик9 минут назад
ну за 16 миллионов отступать некуда, там ещё непаханное поле куксить еврики на различные улучшения коммуникаций, выдумкам предела нет
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