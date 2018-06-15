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Министерство здравоохранения отмечает, что в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) возможны кратковременные помехи, но до июля ответственные органы обязались предпринять все необходимые действия, чтобы система работала без сбоев, пишет Nra.lv. Никаких отступлений в дальнейшем внедрении СЭЗ не будет - уже с сентября вступят в силу электронные направления к врачам и на обследования.

Однако семейные врачи по-прежнему недовольны работой системы. Есть определенные дни и часы, когда пользоваться ею как следует невозможно.

Как заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, ассоциация решила проанализировать, функционирует ли СЭЗ достаточно хорошо.

"Пока выписка больничных листов и рецептов не работает достаточно быстро, то есть электронный больничный нельзя выписать за 30 секунд, пока нет полноценного регистра лекарств, врачи не собираются использовать другие возможности системы", - сказала Вейде.