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В пятницу после полудня автоводителям надо считаться с тем, что под Ригой, а также по направлениям в Юрмалу и в Саулкрасты поток машин может увеличиться, поэтому на поездки за город необходимо выделить дополнительное время, предупреждает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Планируя в конце недели поездки, надо считаться, что в сети автодорог проводится активная фаза работ по обновлению дорожного покрытия и повсеместно введены ограничения в движении транспорта.

В связи с устоявшейся сухой погодой на грунтовых дорогах образуется пыль, водителей призывают во избежания аварий соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Из всех государственных дорог в Латвии примерно половина — грунтовые.

С полным списком, а также картой ремонтных работ можно ознакомиться на сайте предприятия Latvijas Valsts ceļi lvceli.lv.

Актуальная информация о дорожных работах и других ограничениях в движении доступна также по бесплатному круглосуточному телефону 80005555 и в мобильном приложении Waze.

Фото: flickr.com