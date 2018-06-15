Вейонис: мы не можем полагаться только на США (32)
Европа начала понимать, что в обороне не может рассчитывать только на США и должна делать все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая дискуссию о вызовах, стоящих перед НАТО в этом году.
Среди этих вызовов он отметил нестабильность на юге альянса, в Сирии и Северной Африке, а также на востоке, где "Россия демонстрирует свои военные мускулы". В то же время на Дальнем востоке растет экономическое и военное влияние Китая.
Президент выразил надежду на мирное решение проблемы ядерного оружия в Северной Корее.
"С вызовами сталкивается и демократическая система - происходит вмешательство в выборы, теряется доверие общества к политикам", - сказал Вейонис.
По его мнению, под угрозой находится также единство Запада, и необходимо укреплять так называемую мягкую безопасность ("soft security"), которая включает в себя борьбу с гибридными угрозами.
Россия всегда была и будет. После трудных времен она восстанавливается,не смотря разные склоки,сплетни и санкции.Не нравится это тем,кто на этом фоне потерял свое превосходство.
На счёт демонстрации:Россия никуда не собирается, нападать тем более.А вот "мухи" НАТОвские учуяли большую большую кучу дерьма и навоза и облепили,даже на халяву новые площади выжигают. Не способный ни на что президент только рад этому. Тьфу!
И представьте у московских черемушек и свой президент и своя армия и комиссия по языку и по интеграции куда-нибудь.
Зачем нам президент вообще ?
и еще всех кормить пожизненно, еще ни один не умер....