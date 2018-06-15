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Европа начала понимать, что в обороне не может рассчитывать только на США и должна делать все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая дискуссию о вызовах, стоящих перед НАТО в этом году.

Среди этих вызовов он отметил нестабильность на юге альянса, в Сирии и Северной Африке, а также на востоке, где "Россия демонстрирует свои военные мускулы". В то же время на Дальнем востоке растет экономическое и военное влияние Китая.

Президент выразил надежду на мирное решение проблемы ядерного оружия в Северной Корее.

"С вызовами сталкивается и демократическая система - происходит вмешательство в выборы, теряется доверие общества к политикам", - сказал Вейонис.

По его мнению, под угрозой находится также единство Запада, и необходимо укреплять так называемую мягкую безопасность ("soft security"), которая включает в себя борьбу с гибридными угрозами.