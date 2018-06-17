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Используемый в сельском хозяйстве ил сточных вод содержит патогенные, вызывающие инфекции бактерии, содержание которых во много раз превышает норму, рекомендованную Европейской комиссией для компоста и дигестата, пишет Latviajs Avīze.

Такие данные получены по результатам анализов, проведенных экспертами Латвийской ассоциации переработчиков отходов. Это означает, что существует угроза здоровью потребителей и работников сельского хозяйства, которые удобряют посевы илом, а также это удобрение может быть причиной необъяснимых вспышек кишечных инфекций.

Как Latvijas Avīze рассказал глава Sabiedrība Mārupe Модрис Спугис, подобное удобрение в хозяйстве используют для моркови, картофеля и кукурузы.

В настоящее время действующие правила требуют определять в осадке сточных вод только содержание тяжелых металлов и еще ряд показателей, но бактериологическое загрязнение к ним не относится.

Фото из Flickr/Scott 97006