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Всемирный день беженцев 19 июня будет отмечаться обширной программой мероприятий - презентацией исследований о миграции, дискуссиями экспертов, открытием кампании "Открытость - это ценность" и др., сообщила организатор кампании Илона Щепилова.

Эта дата ежегодно отмечается с 2001 года, чтобы обратить внимание мирового сообщества на проблему вынужденной миграции, которая затрагивает почти 65 млн человек по всему миру.

В этом году тематические мероприятия во Всемирный день беженцев впервые в Латвии совместно проводят региональное представительство Агентства по делам беженцев ООН в Латвии, центр общественной политики Providus, Фонд общественной интеграции, общество "Хочу помочь беженцам", Информационный центр для приезжих и Humusa komanda.

Мероприятия дня беженцев пройдут в окрестностях Ластадии (ул. Тургенева, 17) с 16.00 до 20.00.

Тем временем, поток и легальных, и нелегальных мигрантов в Латвию иссяк. Хотя программа ЕС по перемещению беженцев еще не закончилась, сотрудничество с Италией буксует. Также меньше стали стремиться к счастливому будущему в Польше вьетнамцы, которые использовали для нелегального транзита Латвию. В настоящее время построенная в Муцениеки тюрьма для нелегалов пустует.

Фото: Mixnews.lv