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Rīgas satiksme информирует, что в связи с Ночным заездом по улице Сканстес в субботу, 16 июня, с 20:00 по направлению из центра и с 22:00 по направлению в центр будут внесены изменения в график движения автобуса 24-го маршрута.

Автобусы 24-го маршрута будут курсировать по улице Абренес по маршруту до улицы Пулквиежа Бриежа, далее по Пулквиежа Бриежа, Ганибу дамбис, улице Тилта и далее по маршруту. По направлению с Мангальсалы будет курсировать по маршруту до улицы Тилта, далее по Тилта, Ганибу дамбис, Пулквиежа Бриежа и далее по маршруту.

На протяжении объездного пути будут закрыты остановки Sporta iela, Arēna Rīga, Upes iela. На Ганибу дамбис автобусы 24-го маршрута будут останавливаться на остановках 2-го автобуса. Первый рейс по объездному пути в 20:14 от ул. Абренес, с Мангальсалы – в 21:27.