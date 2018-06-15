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Суд признал иск Rimi против Совета по конкуренции (СК) необоснованным и оставил в силе решение СК в пользу магазина Maxima, уменьшив монополию Rimi в сегменте многофункциональных торговых центров.

В настоящее время магазины Rimi находятсяв 7 из 10 крупнейших торговых центров в Риге, в то время как магазин Maxima из крупных торговых центров в Риге находится только в т/ц Domina Shopping, чьи двери были открыты летом прошлого года, и в центре моды и развлечений Rīga Plaza, двери которого были открыты совсем недавно - 7 июня этого года.

"Решение суда, оставив в силе решение Совета по конкуренции о нахождении Maxima Latvija в центре моды и развлечений Rīga Plaza, является логичным и закономерным. По нашему мнению, иск Rimi абсурден, и нет оснований сомневаться в справедливости решения СК – это второй магазин Maxima Latvija в крупных торговых центрах в Риге, в то время как магазины Rimi расположены в большинстве торговых центров в Риге. Следовательно, магазины Rimi занимают доминирующее положение в сегменте многофункциональных торговых центров, отнимая у покупателей возможность выбора, где и как выгодно делать покупки. Мы также можем заверить, что покупатели торговых центров уже сейчас оценивают выгодные цены, широкий ассортимент и качество товаров Maxima” - сказал руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

Rimi подал заявление в суд на решение Совета по конкуренции (13 октября 2017 года), в соответствии с которым СК разрешил Maxima объединение с приобретением помещений в центре моды и развлечений Rīga Plaza. 14 июня 2018 г. суд объявил решение, оставив в силе решение СК о нахождение Maxima Latvija в центре моды и развлечений Rīga Plaza.