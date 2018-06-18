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В школах, где преподается оборона государства, учащиеся стали более целеустремленными и реже нарушают дисциплину. Об этом свидетельствует опыт педагогов, пишет Latvijas Avīze.

Сейчас в пилотном проекте участвуют 14 школ, с осени эти занятия будут проводиться в новом формате. Новая программа обучения обороне государства предусматривает уделять этому предмету один день в месяц вместе прежних двух уроков в неделю.

Как отметила директор Алуксненской краевой средней школы Илзе Ливиня, в этой школе оборону изучают уже шесть лет, и этот предмет выбирают все школьники. В Алуксне находится пехотная школы Национальных вооруженных сил, поэтому понятно, что многие учащиеся подумывают о военной карьере в будущем.

Фото из Flickr/Latvijas armija