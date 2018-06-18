Учителя: уроки обороны дисциплинируют школьников (2)
Общество | 18 июня 2018 года, 10:00
В школах, где преподается оборона государства, учащиеся стали более целеустремленными и реже нарушают дисциплину. Об этом свидетельствует опыт педагогов, пишет Latvijas Avīze.
Сейчас в пилотном проекте участвуют 14 школ, с осени эти занятия будут проводиться в новом формате. Новая программа обучения обороне государства предусматривает уделять этому предмету один день в месяц вместе прежних двух уроков в неделю.
Как отметила директор Алуксненской краевой средней школы Илзе Ливиня, в этой школе оборону изучают уже шесть лет, и этот предмет выбирают все школьники. В Алуксне находится пехотная школы Национальных вооруженных сил, поэтому понятно, что многие учащиеся подумывают о военной карьере в будущем.
Фото из Flickr/Latvijas armija
В этом городце, за исключением госслужащих, жители еле сводят концы с концами. Половина населения растворилась по Европам, и только лишь поэтому улучшилась статистика по показателям занятости. Городок полу вымерший, как и близлежащие. Военная карьера - последняя мера, когда совсем нет выбора...Глупые рассуждения неумного человека или заказная пропаганда. --,, Всё хорошо прекрасная маркиза...,,
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Priecè, ka tik mums ir tik daudz patriotisku un enerģisku jauniesu. Pieredzèjusu virsnieku un instruktoru vadìbà vini iemàcìsies mùsu Latvijas kareivju vèsturi, dzimtenes mìlestìbu, pirmàs militàràs iemanas un nostiprinàsies fiziski. Sie jauniesi pèc gadiem klùs par mùsu brunoto spèku un Zemessardzes balstu un bùs parliecinàti mùsu Latvijas aizstàvji.
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