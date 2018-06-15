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Из-за длительной засухи и нехватки кормов фермеры в Кулдигском крае уже ликвидируют домашний скот.

Представитель по связям с общественностью Кулдигского краевого самоуправления Сигнета Лапиня сообщила, что краевая дума призывает Кабинет министров объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.

Тяжелая ситуация сложилась у животноводов. Фермы ликвидируют скот, потому что не могут его прокормить. Пастбища выгорели, скот кормят прошлогодним сеном. Также обеспокоенность вызывает заготовка кормов на предстоящую зиму.

Биологическое хозяйство "Розбеки" в Кабильской волости планирует продать около 40 голов мясного скота, чтобы прокормить молочных коров. На ферме содержатся около 150 животных, в том числе 50 молочных коров, но в этом году урожай будет таким, что прокормить их невозможно.

Самоуправление Кулдигского края уже получило от 49 крестьянских хозяйств просьбы о помощи - из-за длительный засухи пострадали и зерноводы, и садоводы, и животноводы, и заявления продолжают поступать. Последний дождь в большинстве волостей края прошел 3 мая, когда выпало 13 мм осадков.

"Мы призываем Минземледелия предпринять меры поддержки фермеров для предотвращения кризисной ситуации, а Кабинет министров - оказать финансовую поддержку крестьянам и жителям края, чтобы частично компенсировать потери, возникшие в результате длительной засухи", - заявила председатель краевой думы Инга Берзиня.

Руководитель Латвийского сельскохозяйственного консультационно-образовательного центра Дайга Меллере сообщила, что из-за засухи и жары в регионе пострадали абсолютно все сельскохозяйственные культуры. В настоящее время злаки должны быть минимум 90 см высотой, а из-за недостатка влаги выросли всего на 10-15 см. Образуются колосья, но зерен в них нет.

Как сообщалось, с просьбой объявить чрезвычайное положение из-за засухи уже обратилась к правительству Вентспилсская краевая дума. Из-за засухи в краю может погибнуть почти весь урожай яровых. Просить объявления чрезвычайного положения планируют также Салдусский, Алсунгский и Броценский края.

Фото: pixebay.com