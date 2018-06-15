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Десятки латвийских эмигрантов, проживающих в английском Бостоне, отреагировали на сообщение телеканала LNT о том, что в городе не будет избирательного участка во время выборов в Сейм. Об этом пишет Skaties.lv.

Они не только обратились к лидеру диаспоры в Бостоне с просьбой сделать все, чтобы участок был организован, но и предложили свое участие в этом процессе в качестве волонтеров.

Из-за большого количества латвийских мигрантов английский Бостон прозвали "Маленькой Латвией", отмечает портал. В прошлые годы благодаря действиям главы диаспоры Зиедониса Барбакса там была возможность проголосовать во время парламентских выборов.

Однако как сообщил телеканал LNT в рамках специальной серии репортажей "Наши в Англии", из-за бюрократических препятствий и больших затрат в этом году Барбакс отказался от организации избирательного участка. Сюжет вызвал большой резонанс в Бостоне, и уже на следующий день Барбакс в эфире телеканала сообщил, что по просьбе многих соотечественников он все-таки выполнит свой гражданский долг.

"После вчерашнего сюжета со мной связались более 100 человек, которые были шокированы услышанным. Поэтому я решил связаться с латвийским посольством в Лондоне и сообщил, что хочу организовать избирательный участок. Добровольцы также согласили поучаствовать. Спасибо за активность!", - рассказал Барбакс.

Несмотря на то, что официальный срок, когда зарубежные диаспоры могут подать заявку на организацию избирательного участка, уже истек, живущие в Бостоне латвийцы надеются, что Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия сумеют найти компромисс, заключает телеканал.

Выборы в 13-й Сейм пройдут 6-го октября.

Фото: Skaties.lv