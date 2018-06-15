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В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, а Латгале будет пасмурно, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в некоторых регионах, в основном в Курземе, образуется туман.

Температура воздуха ночью составит +8..+16 градусов. Максимальная температура воздуха днем будет +23..+27 градусов, на побережье и в Латгале - +19..+22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит около +15 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +24..+26 градусов.

Фото: pexels.com