В субботу в Латвии будет солнечная погода
Общество | 15 июня 2018 года, 18:42
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, а Латгале будет пасмурно, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в некоторых регионах, в основном в Курземе, образуется туман.
Температура воздуха ночью составит +8..+16 градусов. Максимальная температура воздуха днем будет +23..+27 градусов, на побережье и в Латгале - +19..+22 градуса.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит около +15 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +24..+26 градусов.
Фото: pexels.com