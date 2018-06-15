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Коллеги застреленного администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса выступили с открытым письмом, касающимся убийства их сослуживца, пишет Nra.lv.

В нем они пишут, что последние недели провели словно в кошмаре, а тяжесть произошедшего не позволяла собрать мысли в кучу.

Коллеги Бункуса сообщили, что несмотря на произошедшее бюро продолжит работу и они не поскупятся на силы и средства, чтобы раскрыть убийство бывшего начальника.

"Совет Европейского общества адвокатов и юристов высказал возмущение министру юстиции в связи с убийством коллеги. В то же время, несмотря на трагический для нас период, нашлись подлые политики, которые сразу же после смерти попытались капитализировать трагедию в собственных интересах или в интересах заказчиков, подняться и сделать карьеру за счет убийства человека. Мартиньш себя защитить уже не может. Очень жалко выглядят те политики, которые так смело и отчаянно бросились в борьбу с покойным", - пишут коллеги Бункуса.

Они также обвинили адвоката Алдиса Гобземса в том, что тот очерняет имя Бункуса.

"С сенсационным заявлением выступил и бывший администратор неплатежеспособности Алдис Гобземс — последние места в очереди администраторов неплатежеспособности один за другим занимали представители бюро Бункуса. Пусть он нам пояснит, как кто-то конкретно может повлиять на этот порядок и что это дает, если раз в квартал очередь перемешивается? Какие именно у администраторов есть возможности повлиять на очередь? Совсем недавнее "хождение по трупу" на пути к посту премьера от Гобземса мы даже и комментировать не будем! Пусть его цинизм останется на его совести", - заявили коллеги Бункуса.

Они надеются, что убийство бывшего главы их бюро будет раскрыто.

"Мы доверяем работе правоохранительных органов и верим, что виновные будут наказаны", - закончили коллеги, выразив надежду, что светлая память Бункуса не будет осквернена.

Бункус был застрелен утром 30 мая, когда проезжал возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была сожжена автомашина с поддельными номерами, которая, как предполагается, связана с убийством.

Фото из Twitter