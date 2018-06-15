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Обыски и арест нескольких сотрудников ресторанов Vairāk Saules вызвали волну критики со стороны латвийцев. Так, бывший баскетболист, телеведущий Валдис Валтерс возмущен действиями Госполиции по отношению к сотрудникам сети ресторанов.

"Если мы - латыши не можем защитить компанию нашего соотечественника, то цена на — ноль. Мне стыдно за страну, которая позволяет вести себя подобным образом", — написал Валтерс на своей странице в Twitter.

Ja mēs-latvieši nevaram aizstāvēt savu tautiešu uzņēmumu @vairaksaules,tad mums ir 0 cena. Man ir kauns par valsti,kura atļauj rīkoties šādā veidā. — Valdis Valters (@GeneralisLV) 14 июня 2018 г.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.