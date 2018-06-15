Валдис Валтерс: если латыши не могут защитить местный бизнес, грош нам цена (9)

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Общество | 15 июня 2018 года, 20:03

Обыски и арест нескольких сотрудников ресторанов Vairāk Saules вызвали волну критики со стороны латвийцев. Так, бывший баскетболист, телеведущий Валдис Валтерс возмущен действиями Госполиции по отношению к сотрудникам сети ресторанов.

"Если мы - латыши не можем защитить компанию нашего соотечественника, то цена на — ноль. Мне стыдно за страну, которая позволяет вести себя подобным образом", — написал Валтерс на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Комментарии 9
Майк1 час назад
Очухались? А когда русск бизнес кошмарили вам же пох было!
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Еукиш1 час назад
А ты, задлерсс, стоишь меньше кучи навоза.
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!!!1 час назад
Защищать бизнес некогда , "защищать "надо границы , так что избиратели , есть повод серьезно задуматься над тем , кто нами правит.
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