Собраны 10 000 подписей за помощь онкобольным вместо празднования столетия (27)

фото

Общество | 16 июня 2018 года, 16:43

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за то, чтобы предназначенные 60 млн евро на празднование столетия Латвии, были потрачены на лечение онкологических больных.

Сбор подписей был инициирован в прошлом ноябре Арвилом Пуричсом-Аурелсом. На данный момент на портале продолжается сбор подписей, чтобы обеспечить необходимое число для подачи в Сейм, так как некоторые из них могут принадлежать негражданам, чьи голоса не учитываются.

Автор инициативы указывает, что на празднование столетия Латвии выделено 60 миллионов евро, 22,3 миллиона из которых — бюджетные средства. На этом фоне Эстония тратит на столетие 24 миллиона евро, а Финляндия — 19.

"Неужели нам так необходим столь дорогой праздник?", сказано в тексте инициативы.

Как сообщалось, от рака груди в Латвии ежегодно умирают примерно 400 женщин. Точную статистику заболеваемости онкологией среди детей в Латвии установить невозможно из-за эмиграции, но в среднем каждый год 40-50 детям ставится этот диагноз.

В Латвии на данный момент живет 80 000 человек с диагнозом "рак" — это каждый 25-й.

Фото: pixabay.com

Комментарии 27
Завтра1 час назад
У нас как и положено пир во время чумы. Я понимаю и принимаю только траты на строительство дорог, мостов. Не понимаю строительство в кризисные годы библиотеки, а сейчас не пойму траты на военные нужды. Так же столетие Латвии за 60 лямов, в принципе больше, ведь сколько уже вложено в объекты, неплохой повод, но вот какая радость от этого столетия как минимум у половины жителей страны, у которых единственные мысли каждый день, как жить "завтра"!
1
Ответить
И55 минут назад
Куда, что-нибудь пошло, после сбора подписей?
Всё, давно потрачено и ничего не светит.
1
Ответить
Валерий 37 минут назад
Пусть лудчше люди мрут пачками? Ты такой же тупой баран.
1
Ответить