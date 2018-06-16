Общество |

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за то, чтобы предназначенные 60 млн евро на празднование столетия Латвии, были потрачены на лечение онкологических больных.

Сбор подписей был инициирован в прошлом ноябре Арвилом Пуричсом-Аурелсом. На данный момент на портале продолжается сбор подписей, чтобы обеспечить необходимое число для подачи в Сейм, так как некоторые из них могут принадлежать негражданам, чьи голоса не учитываются.

Автор инициативы указывает, что на празднование столетия Латвии выделено 60 миллионов евро, 22,3 миллиона из которых — бюджетные средства. На этом фоне Эстония тратит на столетие 24 миллиона евро, а Финляндия — 19.

"Неужели нам так необходим столь дорогой праздник?", сказано в тексте инициативы.

Как сообщалось, от рака груди в Латвии ежегодно умирают примерно 400 женщин. Точную статистику заболеваемости онкологией среди детей в Латвии установить невозможно из-за эмиграции, но в среднем каждый год 40-50 детям ставится этот диагноз.

В Латвии на данный момент живет 80 000 человек с диагнозом "рак" — это каждый 25-й.

Фото: pixabay.com