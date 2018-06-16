Собраны 10 000 подписей за помощь онкобольным вместо празднования столетия (27)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за то, чтобы предназначенные 60 млн евро на празднование столетия Латвии, были потрачены на лечение онкологических больных.
Сбор подписей был инициирован в прошлом ноябре Арвилом Пуричсом-Аурелсом. На данный момент на портале продолжается сбор подписей, чтобы обеспечить необходимое число для подачи в Сейм, так как некоторые из них могут принадлежать негражданам, чьи голоса не учитываются.
Автор инициативы указывает, что на празднование столетия Латвии выделено 60 миллионов евро, 22,3 миллиона из которых — бюджетные средства. На этом фоне Эстония тратит на столетие 24 миллиона евро, а Финляндия — 19.
"Неужели нам так необходим столь дорогой праздник?", сказано в тексте инициативы.
Как сообщалось, от рака груди в Латвии ежегодно умирают примерно 400 женщин. Точную статистику заболеваемости онкологией среди детей в Латвии установить невозможно из-за эмиграции, но в среднем каждый год 40-50 детям ставится этот диагноз.
В Латвии на данный момент живет 80 000 человек с диагнозом "рак" — это каждый 25-й.
Фото: pixabay.com
Всё, давно потрачено и ничего не светит.