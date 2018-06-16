Общество |

Все шесть ресторанов предприятия Vairāk saules в субботу, как и планировалось, возобновили работу, сообщила его представитель Лаура Минскере.

Так как доставка новых кассовых аппаратов требует времени, пока в каждом ресторане работают по одному-два кассовых аппарата вместо прежних трех-шести. Когда рестораны будут обеспечены прежним количеством кассовых аппаратов, она сказать не смогла.

В пятницу вечером открылись рестораны Vairāk saules в торговых центрах Mols и Spice. Минскере выразила благодарность клиентам за поддержку.

После 11.00 в субботу открылся также ресторан Vairāk saules на ул Дзирнаву.

Так как полиция не сообщает, когда будут возвращено изъятое имущество, особенно кассовые аппараты, предприятию пришлось купить новые, и сейчас они программируются согласно требованиям Службы государственных доходов. Это будет временное решение, так как восстановить работу всей системы за такое короткое время невозможно, но чеки предприятие выдавать сможет. Система карт лояльности так быстро восстановлена не будет, но это не повлияет на предоставление скидок.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairāk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты