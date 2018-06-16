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В Резекне во время реконструкции улицы Латгалес, рядом с Собором Святейшего Сердца Иисуса, найдены фрагменты костей и частично вскрыто захоронение, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на Latvijas radio.

Для возобновления работ необходим анализ археологов, которые прибудут на место только в понедельник.

«Фрагменты человеческих костей мы откопали на глубине примерно 1,5-2 метра, когда работали над инженерными коммуникациями», — рассказал руководитель проекта реконструкции Имантс Мекша.

Работы на улице Латгалес начались еще в ноябре прошлого года. В начале мая близ собора были обнаружены первые фрагменты костей.

«Эта находка реконструкцию не остановила, но, когда чуть позже строители наткнулись еще и на захоронение, работа встала, поскольку участок находится рядом с археологическим памятником местного значения — средневековым кладбищем, которого датируется XIV-XVIII веками», — пояснила старший специалист Латгальского регионального отделения Государственной инспекции по охране памятников культуры Эвита Принцова.

Фото: Latvijas radio/L.Zute