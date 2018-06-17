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Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис считает, что за последний век с Востока по отношению к Латвии происходит все только самое плохое. Об этом финансовый эксперт, намекая на Россию, написал на своей странице в Twitter, комментируя публикацию депутата Сейма от фракции «Единство» Вейко Сполитиса.

"Необходимо помнить, что с Востока в направлении Латвии за последние 100 лет поступает практически только одна ложь, зло, колонисты и беженцы от большевизма, технологически отсталая и глобально неконкурентоспособная экономика",- написал банкир.

Nepieciešams atcerēties, ka no austrumiem Latvijas virzienā pēdējos 100 gados ir nākuši praktiski tikai meli, ļaunums, kolonisti un bēgļi no boļševisma, tehnoloģiski atpalikusi un globāli nekonkurētspējīga ekonomika. https://t.co/p44mv29AvV — Girts Rungainis (@GirtsRungainis) 16 июня 2018 г.

"Никогда не забывайте, как СССР с ультиматумами и ложью принудительно оккупировал страны Балтии в 1940 году", - написал Сполитис.

#NeverForget how USSR forced occupation on the #Baltic States in 1940 with ultimatums and lies! https://t.co/vfsPpGrhdI — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) June 16, 2018

Как сообщалось, 14 июня отмечается День памяти жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.