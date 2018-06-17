Банкир: Латвия получила от России только ложь, зло и колонистов (20)

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Общество | 17 июня 2018 года, 10:24

Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис считает, что за последний век с Востока по отношению к Латвии происходит все только самое плохое. Об этом финансовый эксперт, намекая на Россию, написал на своей странице в Twitter, комментируя публикацию депутата Сейма от фракции «Единство» Вейко Сполитиса.

"Необходимо помнить, что с Востока в направлении Латвии за последние 100 лет поступает практически только одна ложь, зло, колонисты и беженцы от большевизма, технологически отсталая и глобально неконкурентоспособная экономика",- написал банкир.

"Никогда не забывайте, как СССР с ультиматумами и ложью принудительно оккупировал страны Балтии в 1940 году", - написал Сполитис.

Как сообщалось, 14 июня отмечается День памяти жертв коммунистического геноцида. В ночь с 13 на 14 июня 1941 года были проведены массовые депортации жителей Латвии, которые вывозились на поселение в Сибирь, Дальний Восток и на Крайний Север. В целом было депортировано более 15 000 человек.

Комментарии 20
yes44 минуты назад
вечно вековая боль. Это чел говорит в которой стране нет своего производства, полная жопа кредитов, высокотехнологичная страна блин, ржу не могу.
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Факт46 минут назад
Чего от этих убогих можно ещё ожидать?Эта говно партия,только и способна хоть какие-то голоса себе на брать за счёт русофобии! Не было бы России,нашли другого козла отпущения,что-бы скрыть свою не способность управлять страной!
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нина40 минут назад
господин хороший,а посчитай-ка сколько колонистов сбежало от хорошей жизни из латвии,не думаю ,что их там так называют!!!
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