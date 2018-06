Общество |

Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис считает, что за последний век с Востока по отношению к Латвии происходит все только самое плохое. Об этом финансовый эксперт, намекая на Россию, написал на своей странице в Twitter, комментируя публикацию депутата Сейма от фракции «Единство» Вейко Сполитиса.

"Необходимо помнить, что с Востока в направлении Латвии за последние 100 лет поступает практически только одна ложь, зло, колонисты и беженцы от большевизма, технологически отсталая и глобально неконкурентоспособная экономика",- написал банкир.

Nepieciešams atcerēties, ka no austrumiem Latvijas virzienā pēdējos 100 gados ir nākuši praktiski tikai meli, ļaunums, kolonisti un bēgļi no boļševisma, tehnoloģiski atpalikusi un globāli nekonkurētspējīga ekonomika. https://t.co/p44mv29AvV

"Никогда не забывайте, как СССР с ультиматумами и ложью принудительно оккупировал страны Балтии в 1940 году", - написал Сполитис.

#NeverForget how USSR forced occupation on the #Baltic States in 1940 with ultimatums and lies! https://t.co/vfsPpGrhdI