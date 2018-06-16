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Сегодня около 13 часов в Бауском крае очевидцу удалось запечатлеть смерч.

«Еду по дороге в Ламбарте и вижу, как по другую сторону дороги, над полями, поднялся огромный песчаный вихрь высотой 200 или 300 метров», - написал мужчина порталу Skaties.lv.

Это уже второй смерч на этой неделе. Напомним, как ранее писал Mixnews, 14 июня в Елгаве возник смерч, который снес крыши с двух зданий и повредил стоящую во дворе машину.

Фото: skaties.lv