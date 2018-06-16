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В этом году до июня жители Латвии усыновили 36 детей - на 10 меньше, чем годом ранее, еще 32 ребенка (на пять больше) было усыновлено за границу, свидетельствует информация Министерства благосостояния.

Латвийцы по-прежнему предпочитают усыновлять детей младшего возраста. 28 из 36 усыновленных в этом году детей младше 10 лет, восемь - в возрасте от 10 до 18 лет. Иностранцы усыновили 12 детей в возрасте до 10 лет и 20 - от 10 до 18 лет.

В регистре имеются сведения еще о 1209 детях, для которых надо найти усыновителей. 821 из них - в возрасте от 10 до 18 лет.

Заявление на усыновление подали 195 жителей Латвии и 32 иностранца. За границу можно усыновить 418 детей, 438 детей не согласны на это сами или с ними не хотят разлучаться их братья или сестры.

Как сообщалось, в прошлом году в Латвии было усыновлено 195 детей - на 51 меньше, чем в 2016 году. В 2017 году 68 детей было усыновлено за границу (на 51 меньше), 127 - жителями Латвии.

Фото: pixabay.com