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Поисковая организация Bezvests.lv обращается к обществу за помощью при сборе средств на сонар - прибор для подводных поисков утонувших (гидролокатор).

Как написано на странице организации в Facebook, добровольцы часто обращаются за вышеупомянутым прибором к специалистам по производству роботов, которые безвозмездно предоставляют аппаратуру и сами участвуют в поисках под водой. Но, к сожалению, техника для поисков утонувших, добровольцам не всегда доступна. Поэтому в Bezvests.lv задумались о покупке собственного сонара.

«Специалисты, которые нам обычно одалживают технику, иногда уезжают из Латвии по работе. Так было и в этот раз, когда добровольцы Bezvests.lv искали трагически погибшего молодого человека, утонувшего в шторм в Вакарбулли. Нам оставалось искать только с воздуха с помощью дронов. Подводные поиски проводить было нечем. В итоге время было упущено. В таких ситуациях просто руки опускаются. Важно понимать, что если не искать утонувших сразу, по горячим следам, тело может унести далеко в море и его вообще никогда не найдут. А близким важно погибшего похоронить», - сказано в публикации.

На покупку такого прибора (Oculus M1200d 1.2MHz & 2.1MHz Sonar Head) необходимо собрать 31 460 евро.

Счет для пожертвований:

BEZVESTS.LV,

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BEZVESTS.LV благодарит всех и каждого за посильную помощь!