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Авиакомпания airBaltic не доставила в Бельгию коляски сборной Латвии по баскетболу, которая отправилась на чемпионат Европы в дивизионе В.

Авиаперевозчик уже извинился за ошибку и пообещал доставить коляски с помощью своих партнеров вечером в субботу.

Как в Facebook сообщила сборная, спортивные инвалидные коляски были сданы в багаж, однако до конечного пункта они не долетели.

"Нас подвела национальная авиакомпания airBaltic, которая не поставила в Бельгию спортивные инвалидные коляски с оправданием, что в самолете нужно было разместить важный груз, в результате чего наши коляски выгрузили. Нам пообещали доставить их не позднее, чем вечером 17 июня. Как известно, ни в одном виде спорта спортсмены не выходят на поле в уличной обуви, поэтому и в колясочный баскетбол играют в специальных спортивных инвалидных колясках. И это означает, что завтра у баскетболистов выпадают тренировки перед очень важными матчами",- сообщили представители сборной Латвии по баскетболу в колясках.

На этот случай оперативно отреагировал airBaltic, указав, что по факту произошедшего ведется расследование. Авиаперевозчик также пообещал доставить коляски уже в субботу к вечеру.

Представитель компании Алисе Бриеде с помощью извинилась перед сборной за доставленные неудобства и волнения.

«Можем проинформировать, что инвалидные коляски уже загружены на рейс партнерской авиакомпании Ukraine International Airlines, их доставка запланирована на сегодняший вечер. Еще раз извиняемся за этот случай и желаем удачи нашей сборной», - сообщает airBaltic.

Чемпионат Европы по колясочному баскетболу в дивизоне В пройдет с 18 по 23 июня в городе Шарлеруа. В групповом турнире сборная Латвии встретится со Швецией, Россией, Австрией и Бельгией.