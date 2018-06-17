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В ночном заезде на роликах по ул. Сканстес в Риге минувшей ночью участвовали около 5000 человек, сообщили в Рижской думе. О ночном мероприятии также написал мэр Риги.

"Уже стало традицией проводить ночной заезд по улицам Риги, где любой может проехать трассу на роликах, скейте или самокате! В этот раз опробовали улицу Сканстес", - написал Нил Ушаков.

Среди участников заезда были дети, молодые, взрослые и пожилые люди, семьи с детьми. В этом году для детей младше 12 лет была проложена специальная трасса.

В 2016 году ночной заезд на роликах проводился на ул. Бривибас, в нем участвовали около 8000 человек. В сентябре 2017 года заезд проводился по ул. Кр. Валдемара, в нем приняли участие примерно 4300 человек.

В этом году длина трассы заезда по ул. Сканстес составила 3,5 км, по ней можно было сделать несколько кругов.

Участники активно делятся публикациями с ночного мероприятия.